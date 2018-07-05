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Dabo: "Felicissimo di un nuovo francese in squadra come Lafont. Speriamo di fare meglio dello scorso anno"

Dabo ha parlato, in maniera abbastanza breve, prima della sessione autografi al Fiorentina Store situato in Campo di Marte. Queste le parole del centrocampista viola: "Voglio salutare tutti i tifosi p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 16:51
Dabo: "Felicissimo di un nuovo francese in squadra come Lafont. Speriamo di fare meglio dello scorso anno" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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Dabo ha parlato, in maniera abbastanza breve, prima della sessione autografi al Fiorentina Store situato in Campo di Marte. Queste le parole del centrocampista viola: "Voglio salutare tutti i tifosi per l'inizio della nuova stagione e speriamo che sia migliore della scorsa. Abbiamo un nuovo francese in squadra e sono molto contento".

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