Sconcerti: "Sono stanco di prendere gente come Dabo, la Fiorentina ormai è una squadra modesta"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina è una squadra da decima posizione. Facciamo fatica anche in casa perché non abbiamo un giocatore che la mette dentro, prendiam...

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina è una squadra da decima posizione. Facciamo fatica anche in casa perché non abbiamo un giocatore che la mette dentro, prendiamo troppi gol e non abbiamo due terzini da anni: non è modestia questa?".

Prosegue su Pioli: "Pioli ha ridotto i danni pur con giocatori non all’altezza. E’ l’ora di iniziare a dirci che la Fiorentina è modesta e anche fragile ma sono stanco di questo".

Conclude con un pensiero personale: "Sono stanco di prendere Dabo ad esempio. Si deve cercare di prendere il meglio. Se cerchi un giocatore così così, alla fine ne prendi sempre uno peggio. Invece dobbiamo pensare in grande".