Dabo, il nuovo acquisto viola sta conquistando Firenze, tra campo e simpatia

Come scrive questa mattina La Repubblica, Bryan Dabo, dopo una fase d’ambientamento iniziale, sembra essere entrato alla perfezione nei meccanismi della Fiorentina. Il versatile centrocampista dal fis...

Come scrive questa mattina La Repubblica, Bryan Dabo, dopo una fase d’ambientamento iniziale, sembra essere entrato alla perfezione nei meccanismi della Fiorentina. Il versatile centrocampista dal fisico imponente ha conquistato tutti sul campo con la sua generosità e disponibilità a mettersi al servizio della squadra sia in fase di rottura che di impostazione. Ma non solo, la sua educazione e simpatia fuori dal campo lo hanno fatto entrare nelle grazie di tutti, e gli hanno permesso di entrare velocemente a far parte della grande famiglia viola.