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Dabo, il nuovo acquisto viola sta conquistando Firenze, tra campo e simpatia

Come scrive questa mattina La Repubblica, Bryan Dabo, dopo una fase d’ambientamento iniziale, sembra essere entrato alla perfezione nei meccanismi della Fiorentina. Il versatile centrocampista dal fis...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 12:42
Dabo, il nuovo acquisto viola sta conquistando Firenze, tra campo e simpatia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come scrive questa mattina La Repubblica, Bryan Dabo, dopo una fase d’ambientamento iniziale, sembra essere entrato alla perfezione nei meccanismi della Fiorentina. Il versatile centrocampista dal fisico imponente ha conquistato tutti sul campo con la sua generosità e disponibilità a mettersi al servizio della squadra sia in fase di rottura che di impostazione. Ma non solo, la sua educazione e simpatia fuori dal campo lo hanno fatto entrare nelle grazie di tutti, e gli hanno permesso di entrare velocemente a far parte della grande famiglia viola.

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