Bryan Dabo è già a Ferrara, come annunciato dallo stesso tecnico della SPAL in conferenza stampa. Il centrocampista, proveniente dalla Fiorentina, ha fatto conoscenza con i compagni e sta ultimando le visite mediche, assaggiando già il terreno del centro sportivo di via Copparo. Da lunedì sarà a completa disposizione di Leonardo Semplici.

Tuttomercatoweb.com