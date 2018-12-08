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Pioli: "Dabo non ci sarà, Chiesa ha avuto dei problemi all'inguine. Diks.."

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico viola Stefano Pioli ha confermato che nel corso dell'allenamento di stamani..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2018 14:48
Pioli: "Dabo non ci sarà, Chiesa ha avuto dei problemi all'inguine. Diks.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nel corso della conferenza stampa, il tecnico viola Stefano Pioli ha confermato che nel corso dell'allenamento di stamani, Bryan Dabo ha avuto dei problemi al fianco. Il centroca.pista non sarà dunque convocato.

In dubbio anche Federico Chiesa per dei problemi all'inguine. Partirà comunque per la trasferta di domani.

Diks invece, resterà a casa insieme allo squalificato Hugo.

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