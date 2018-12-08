Pioli: "Dabo non ci sarà, Chiesa ha avuto dei problemi all'inguine. Diks.."

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico viola Stefano Pioli ha confermato che nel corso dell'allenamento di stamani..

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico viola Stefano Pioli ha confermato che nel corso dell'allenamento di stamani, Bryan Dabo ha avuto dei problemi al fianco. Il centroca.pista non sarà dunque convocato.

In dubbio anche Federico Chiesa per dei problemi all'inguine. Partirà comunque per la trasferta di domani.

Diks invece, resterà a casa insieme allo squalificato Hugo.