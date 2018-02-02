Ousmane Dabo: "Bryan ha qualità e tanta corsa, può fare bene alla Fiorentina"

Ousmane Dabo è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Conosco bene la Serie A e ho risposto alle sue domande sul campionato".Prosegue sulle qualità del cugino: "Penso che possa crescere tanto in Ital...

Ousmane Dabo è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Conosco bene la Serie A e ho risposto alle sue domande sul campionato".

Prosegue sulle qualità del cugino: "Penso che possa crescere tanto in Italia. Ha qualità, corsa, difende bene e può fare bene".

E sul suo impiego in campo: "Meglio nel centrocampo a due o tre? Lui è più una mezzala se gioca a tre, ma con un compagno che rimane davanti alla difesa può giocare anche a due e inserirsi perché ha buona tecnica".

Su un possibile paragone: "A chi somiglia? Non so, non ho un nome ma sarà bello per i tifosi viola scoprirlo. Non è bello fare paragoni, anche se è per capire il tipo di giocatore".

E conclude sulle prospettive in viola: "Lui è bravo e con Pioli può ancora crescere visto che è ancora giovane. Sono fiducioso che possa fare bene nella Fiorentina".