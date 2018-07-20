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Dabo su Instagram e quell’emoticon della rabbia dopo il ricorso vinto dal Milan

Il centrocampista francese della Fiorentina, Bryan Dabo, ha pubblicato su Instagram una “stories” con le emoticon della rabbia, emozione condivisibile dopo il ricorso accolto del Tas di Losanna sul Mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 12:33
Dabo su Instagram e quell’emoticon della rabbia dopo il ricorso vinto dal Milan - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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Il centrocampista francese della Fiorentina, Bryan Dabo, ha pubblicato su Instagram una “stories” con le emoticon della rabbia, emozione condivisibile dopo il ricorso accolto del Tas di Losanna sul Milan

Dabo su Instagram e quell’emoticon della rabbia dopo il ricorso vinto dal Milan

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