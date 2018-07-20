Dabo su Instagram e quell’emoticon della rabbia dopo il ricorso vinto dal Milan
Il centrocampista francese della Fiorentina, Bryan Dabo, ha pubblicato su Instagram una “stories” con le emoticon della rabbia, emozione condivisibile dopo il ricorso accolto del Tas di Losanna sul Mi...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 12:33
Il centrocampista francese della Fiorentina, Bryan Dabo, ha pubblicato su Instagram una “stories” con le emoticon della rabbia, emozione condivisibile dopo il ricorso accolto del Tas di Losanna sul Milan