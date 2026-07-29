Figuraccia Malagò che chiama Mancini per la politica. Il Consiglio ha abbandonato l'aula per la nomina

Malagò e la sua figuraccia sono storiche, anche il consiglio federale non è stato d'accordo con lui

Ieri Giovanni Malagò ha rotto gli indugi e puntato tutte le sue fiches sul ritorno di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale italiana, una decisione per la quale è stato disposto ad arrivare fino al punto di rottura con l'ormai ex DT Paolo Maldini e il suo diretto consulente Leonardo. Malagò ha comunicato e reso pubblica la sua scelta ieri nel corso del Consiglio Federale, unendo anche la nomina a nuovo DT di Claudio Ranieri, che quindi fa il suo ingresso a Coverciano un anno dopo aver detto no alla Nazionale per rimanere a Roma.

Una decisione che non è stata accolta con unanime entusiasmo. Durante l'Assemblea Federale di ieri infatti - come ricostruito da TMW - una parte del Consiglio si è alzata e ha lasciato l'aula nel momento delle nuove nomine, arrivando anche ad esclamare con forza in direzione del presidente: "Ora ti prendi tu la responsabilità per avere fatto tutto 'sto casino".

Le successive dichiarazioni di Malagò Poco dopo, Malagò ha parlato in conferenza stampa spiegando le sue recenti scelte: "Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del commissario tecnico, se fosse stata individuata un'altra figura sarebbe saltato ogni mio ragionamento. Una condivisione che sul nome di Roberto Mancini era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui ho condiviso la scelta è Claudio Ranieri, che ha accettato pochi minuti fa e arriverà dalla Calabria". Lo scrive TMW