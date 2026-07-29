Koleosho-Fiorentina, niente da fare: il giocatore ha firmato con il Paris FC a titolo definitivo

Arriva l'ufficialità: Koleosho firma a titolo definitivo con il Paris FC

Accostato con insistenza alla Fiorentina negli ultimi mesi, Koleosho non vestirà la maglia viola. È arrivata infatti l'ufficialità della sua firma con il Paris FC, annunciata direttamente sui social del club francese. Si chiude così una delle piste di mercato che avevano accompagnato le settimane della Fiorentina, con Koleosho che ha scelto di proseguire la propria carriera in Francia.

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