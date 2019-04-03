Dabo: "È vero che c'è delusione ma dobbiamo tornare a vincere con il Frosinone…"

Il centrocampista della Fiorentina, Dabo ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla fine della partita con la Roma: "Ci aspettavano di più, anche se non siamo usciti sconfitti. Abbiamo giocato con inte...

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2019 23:53

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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