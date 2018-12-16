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Capolavoro Dabo! Parte da centrocampo e da fuori area scarica a filo palo. 3-1 viola!

La Fiorentina si porta sul 3-1 grande a un gioiello di Dabo, appena entrato. Al 77' recupera palla a centrocampo e inizia a correre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 16:19
Capolavoro Dabo! Parte da centrocampo e da fuori area scarica a filo palo. 3-1 viola! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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La Fiorentina si porta sul 3-1 grande a un gioiello di Dabo, appena entrato. Al 77' recupera palla a centrocampo e inizia a correre verso la porta avversaria. Una volta arrivato nei pressi dell'area sfrutta un movimento di Simeone e scarica a filo palo raddoppiando il vantaggio.

 

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