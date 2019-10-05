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Milenkovic acciacciato durante la rifinitura al Franchi, ma domani dovrebbe giocare. Pedro...

Come riportato da Radio Bruno Toscana, Nikola Milenkovic, leggermente acciaccato, si è comunque allenato regolarmente, le sue condizioni verranno ulteriormente verificate nella prima mattina di domani...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 15:07
Milenkovic acciacciato durante la rifinitura al Franchi, ma domani dovrebbe giocare. Pedro... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come riportato da Radio Bruno Toscana, Nikola Milenkovic, leggermente acciaccato, si è comunque allenato regolarmente, le sue condizioni verranno ulteriormente verificate nella prima mattina di domani per testare meglio le sue condizioni. Buoni segnali per il serbo, ma se non dovesse farcela potrebbe essere sostituto da Ranieri o Ceccherini. Assente, invece, Pedro: lavoro a parte all’interno del centro sportivo per il brasiliano che va, ancora una volta, verso una non convocazione da parte di Montella.
Dabo non sarà presente perché si appresta a raggiungere la nazionale.

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