"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Sul mercato adesso può succedere di tutto perché sono gli ultimi giorni, anche le trattative bloccate possono sbloccarsi. Potrebbero sbloccarsi anche le situazioni di Thereau e di Eysseric. Zurkowski ha rispettato la parola data alla Fiorentina nonostante era seguito e voluto da tante squadre. Laurini e Dabo sono situazioni da monitorare, sono cercati e potrebbero creare delle novità. Il centrocampistanon è una priorità, ma potrebbe diventare una occasione. Il mercato in entrata dipende da quello in uscita in questo momento”