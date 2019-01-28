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"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Sul mercato adesso può succedere di tutto perché sono gli ultimi giorni, anche le trattative bloccate possono sbloccarsi. Potrebbero sbl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2019 14:33
"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..." -
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Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Sul mercato adesso può succedere di tutto perché sono gli ultimi giorni, anche le trattative bloccate possono sbloccarsi. Potrebbero sbloccarsi anche le situazioni di Thereau e di Eysseric. Zurkowski ha rispettato la parola data alla Fiorentina nonostante era seguito e voluto da tante squadre. Laurini e Dabo sono situazioni da monitorare, sono cercati e potrebbero creare delle novità. Il centrocampistanon è una priorità, ma potrebbe diventare una occasione. Il mercato in entrata dipende da quello in uscita in questo momento”

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