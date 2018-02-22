Monti: "Simeone mi piace, ma fino ad ora ha segnato troppo poco. Su Dabo..."

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Dabo? Ci mette il fisico oltre che il cuore, quindi bene così".Prosegue sull'ultimo impegno di campionato: "Il punto contro l’Atalanta ha d...

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Dabo? Ci mette il fisico oltre che il cuore, quindi bene così".

Prosegue sull'ultimo impegno di campionato: "Il punto contro l’Atalanta ha dato morale, ora dobbiamo portarne a casa altri nelle prossime partite".

E su Simeone: "Simeone? Mi piace, è uno figo, ma da un attaccante mi aspetto almeno 14-15 reti a stagione. Non ci sta vedere così poco la porta, sette reti fino a questo punto della stagione sono niente".