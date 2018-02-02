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Dabo o Falcinelli? No, il miglior acquisto di Corvino è il suo annuncio: "Possiamo acquistare senza vendere"

La Nazione oggi in edicola torna sulle dichiarazioni di Pantaleo Corvino. Il miglior arrivo – con tutto il rispetto per Falcinelli e Dabo – sembra l’annuncio che Corvino sguaina nel contesto di un inc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2018 11:30
Dabo o Falcinelli? No, il miglior acquisto di Corvino è il suo annuncio: "Possiamo acquistare senza vendere" -
Rassegna Stampa
Corvino
Falcinelli
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La Nazione oggi in edicola torna sulle dichiarazioni di Pantaleo Corvino. Il miglior arrivo – con tutto il rispetto per Falcinelli e Dabo – sembra l’annuncio che Corvino sguaina nel contesto di un incontro con i cronisti abbastanza acceso su molti temi, compreso quello delle campagne acquisti/bilanci in attivo, uno degli argomenti che più hanno provocato la diffidenza dei tifosi: "Da domani – scandisce il direttore generale viola – potremo acquistare senza essere costretti a vendere». E in tempi di autofinanziamento sembra una liberazione.

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