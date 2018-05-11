Dabo: "Firenze, per andare in Europa League abbiamo bisogno di te. Abbiamo più motivazioni del Cagliari"

Il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo è stato intervistato da Sport Mediaset, queste le sue parole:Quando ho fatto gol contro il Genoa è stato tutto molto emozionante. Col primo tiro ho preso...

Il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo è stato intervistato da Sport Mediaset, queste le sue parole:

Quando ho fatto gol contro il Genoa è stato tutto molto emozionante. Col primo tiro ho preso il palo ed ho subito pensato che quel giorno Dio non fosse con noi. Ma questa squadra non si ferma e non molla mai. Dopo la rete ho guardato la panchina e ho visto che tutti si stavano abbracciando. E’ normale, perché tutti speriamo nell’Europa League. Oggi ci credo ancora di più, perché con la vittoria della Juventus in Coppa Italia, anche il settimo posto serve per andare in Europa. Domenica, contro il Cagliari, avremo bisogno di tutta la città e di tutti i tifosi. Questa settimana sarà molto importante per noi. A Firenze arriva una squadra in una situazione molto difficile, ma noi ci giochiamo un sogno. Le nostre motivazioni sono superiori".