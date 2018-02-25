Probabile formazione: difesa a tre con due punte in avanti. Dabo, Hugo e Falcinelli titolari

Dovrebbe essere questa la probabile formazione della Fiorentina che alle 15.00 sfiderà al Franchi il Chievo Verona: in porta Sportiello, difesa a tre con Hugo, Astori e Pezzella. Dabo davanti alla dif...

Dovrebbe essere questa la probabile formazione della Fiorentina che alle 15.00 sfiderà al Franchi il Chievo Verona: in porta Sportiello, difesa a tre con Hugo, Astori e Pezzella. Dabo davanti alla difesa (unico dubbio dei primi undici, altrimenti Cristoforo) Veretout e Benassi come “braccetti”, Biraghi e Chiesa sulle fasce e davanti Simeone insieme a Falcinelli.

Fiorentina (3-5-2): Sportiello, Hugo, Pezzella, Astori, Chiesa, Veretout, Dabo, Benassi, Biraghi, Falcinelli, Simeone.