Dabo fa impazzire i tifosi viola 2-3 clamoroso a Genova!

È il giorno della prima volta anche per Dabo che dopo il palo colpito con il sinistro stavolta ha trafitto Perin, un goal importantissimo in un clima rovente a Genoa con la Fiorentina in superiorità n...

È il giorno della prima volta anche per Dabo che dopo il palo colpito con il sinistro stavolta ha trafitto Perin, un goal importantissimo in un clima rovente a Genoa con la Fiorentina in superiorità numerica che adesso nel finale deve cercare di portare a casa la vittoria. Bello il goal del francese che con freddezza non ha lasciato scampo a Perin.

Gabriele Caldieron