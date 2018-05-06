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Dabo fa impazzire i tifosi viola 2-3 clamoroso a Genova!

È il giorno della prima volta anche per Dabo che dopo il palo colpito con il sinistro stavolta ha trafitto Perin, un goal importantissimo in un clima rovente a Genoa con la Fiorentina in superiorità n...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 16:24
Dabo fa impazzire i tifosi viola 2-3 clamoroso a Genova! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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È il giorno della prima volta anche per Dabo che dopo il palo colpito con il sinistro stavolta ha trafitto Perin, un goal importantissimo in un clima rovente a Genoa con la Fiorentina in superiorità numerica che adesso nel finale deve cercare di portare a casa la vittoria. Bello il goal del francese che con freddezza non ha lasciato scampo a Perin.

Gabriele Caldieron

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