Gazzetta: Dabo è viola, al Saint-Etienne vanno 3 milioni. I dettagli dell'accordo...
Primo acquisto del mercato di gennaio per la Fiorentina, in piena crisi di gioco e di risultati. Dal Saint-Etienne arriva il centrocampista classe 1992 Bryan Dabo, 3 milioni di euro il costo del trasf...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 12:21
Primo acquisto del mercato di gennaio per la Fiorentina, in piena crisi di gioco e di risultati. Dal Saint-Etienne arriva il centrocampista classe 1992 Bryan Dabo, 3 milioni di euro il costo del trasferimento, contratto fino al giugno del 2021. Dabo dovrà dare una mano ad un reparto con poche alternative, pronto a far rifiatare Veretout o Benassi al bisogno. Dopo l'arrivo in estate di Veretout, Eysseric, Thereau e Laurini, Dabo porta a 5 il numero di calciatori francesi della rosa viola.
Fonte: gazzetta.it