Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo centrocampista della SPAL, Bryan Dabo ha parlato anche dei suoi ultimi mesi alla Fiorentina: “Una brutta storia. Mi sono allenato da solo e avevo come obiettivo quello di giocare a gennaio. Non ho fatto discussioni perché non sono il tipo. Ora è una vecchia storia. Sono focalizzato sulla salvezza della SPAL”.

Tuttomercatoweb.com