Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp
Secondo Il Corriere Fiorentino non sono arrivate offerte concrete per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric mentre invece Simeone ha rifiutato la Dinamo Mosca e presto potrebbe approdare a Genova, spo...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 12:05
Secondo Il Corriere Fiorentino non sono arrivate offerte concrete per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric mentre invece Simeone ha rifiutato la Dinamo Mosca e presto potrebbe approdare a Genova, sponda Sampdoria.