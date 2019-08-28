Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp

Secondo Il Corriere Fiorentino non sono arrivate offerte concrete per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric mentre invece Simeone ha rifiutato la Dinamo Mosca e presto potrebbe approdare a Genova, spo...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2019 12:05

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