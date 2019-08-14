Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa

Secondo Tuttosport i giocatori che rimangono a Firenze sono: Sottil, Venuti e Castrovilli che è considerato incedibile. Mentre quelli che sono destinati ad andare via sono: Simeone, Eysseric il cui fu...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2019 10:59

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

Condividi