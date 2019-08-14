Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa
Secondo Tuttosport i giocatori che rimangono a Firenze sono: Sottil, Venuti e Castrovilli che è considerato incedibile. Mentre quelli che sono destinati ad andare via sono: Simeone, Eysseric il cui fu...
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 10:59
Secondo Tuttosport i giocatori che rimangono a Firenze sono: Sottil, Venuti e Castrovilli che è considerato incedibile. Mentre quelli che sono destinati ad andare via sono: Simeone, Eysseric il cui futuro sembra scritto andrà al Nantes o Tolosa ma anche Dabo e Cristoforo che non hanno ricevuto offerte. E’ fallita la trattativa per il trasferimento di Thereau all’Esteghal.