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Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa

Secondo Tuttosport i giocatori che rimangono a Firenze sono: Sottil, Venuti e Castrovilli che è considerato incedibile. Mentre quelli che sono destinati ad andare via sono: Simeone, Eysseric il cui fu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 10:59
Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo Tuttosport i giocatori che rimangono a Firenze sono: Sottil, Venuti e Castrovilli che è considerato incedibile. Mentre quelli che sono destinati ad andare via sono: Simeone, Eysseric il cui futuro sembra scritto andrà al Nantes o Tolosa ma anche Dabo e Cristoforo che non hanno ricevuto offerte. E’ fallita la trattativa per il trasferimento di Thereau all’Esteghal.

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