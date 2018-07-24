(FOTO) Dabo fa il CR7 su Instagram, facendo divertire tutto il popolo viola
Dabo ieri ha messo una sua immagine, molto simile a quella utilizzata dalla Juve per la presentazione di Cristiano Ronaldo, facendo divertire molto i tifosi che lo seguono sui social.Questa l'immagine...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 09:47
Dabo ieri ha messo una sua immagine, molto simile a quella utilizzata dalla Juve per la presentazione di Cristiano Ronaldo, facendo divertire molto i tifosi che lo seguono sui social.
Questa l'immagine in questione: