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(FOTO) Dabo fa il CR7 su Instagram, facendo divertire tutto il popolo viola

Dabo ieri ha messo una sua immagine, molto simile a quella utilizzata dalla Juve per la presentazione di Cristiano Ronaldo, facendo divertire molto i tifosi che lo seguono sui social.Questa l'immagine...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 09:47
(FOTO) Dabo fa il CR7 su Instagram, facendo divertire tutto il popolo viola -
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Dabo ieri ha messo una sua immagine, molto simile a quella utilizzata dalla Juve per la presentazione di Cristiano Ronaldo, facendo divertire molto i tifosi che lo seguono sui social.

Questa l'immagine in questione:

(FOTO) Dabo fa il CR7 su Instagram, facendo divertire tutto il popolo viola

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