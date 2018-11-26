I soliti cambi inutili di Pioli. A cosa serve mettere Dabo a 4 minuti dalla fine?

Come scrive il Corriere fiorentino, i cambi di Pioli, anche stavolta, non hanno convinto. Soprattutto, non hanno spostato niente. Anche perché, da un punto di vista tattico tutto rimane sempre e comun...

Come scrive il Corriere fiorentino, i cambi di Pioli, anche stavolta, non hanno convinto. Soprattutto, non hanno spostato niente. Anche perché, da un punto di vista tattico tutto rimane sempre e comunque uguale. Fuori una punta, e dentro una punta. Fuori un esterno, e dentro un esterno. E poi perché Dabo per Benassi nel momento di massima spinta? Davvero, quando si ha bisogno come il pane di una vittoria, non si può osare qualcosa in più? Certo, per la Fiorentina, non è nemmeno un periodo fortunato. Capita allora che un colpo di testa da due passi di Milenkovic si stampi sul palo, e scappi via. E così, i viola, si ritrovano nella fangosa terra di mezzo. Decimi, col rischio (se stasera dovesse battere il Cagliari) di essere scavalcati anche dal Torino, e con la Juventus sullo sfondo.