Dabo convince subito, titolare a Bologna? Il primo indiziato per lasciargli il posto...

Su La Nazione si parla della partita di domani della Fiorentina a Bologna e di quella che potrebbe essere la formazione scelta da mister Pioli, con i nuovi acquisti che potrebbero essere da subito pro...

Su La Nazione si parla della partita di domani della Fiorentina a Bologna e di quella che potrebbe essere la formazione scelta da mister Pioli, con i nuovi acquisti che potrebbero essere da subito protagonisti. Già in pole per una maglia da titolare il neo acquisto Dabo, con Benassi indiziato numero uno per lasciargli il posto. Più difficile vedere Falcinelli almeno dall’inizio, anche perché l’ex attaccante del Sassuolo ha un allenamento in meno rispetto a Dabo con i nuovi compagni.