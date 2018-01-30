La prima giornata fiorentina di Dabo: dopo l'arrivo in aeroporto, sotto con le visite mediche
Il nuovo acquisto della Fiorentina, Bryan Dabo, è arrivato a Firenze, accompagnato dal padre, attorno all'ora di pranzo e, come preannunciato nella giornata di ieri, si è sottoposto alle consuete visi...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 18:02
Il nuovo acquisto della Fiorentina, Bryan Dabo, è arrivato a Firenze, accompagnato dal padre, attorno all'ora di pranzo e, come preannunciato nella giornata di ieri, si è sottoposto alle consuete visite mediche. L'ex centrocampista del Saint-Etienne, acquistato dalla società gigliata per 3 milioni di euro, sarà da subito a disposizione di Stefano Pioli. Queste le sue prime parole da calciatore viola.