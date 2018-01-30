La prima giornata fiorentina di Dabo: dopo l'arrivo in aeroporto, sotto con le visite mediche

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Bryan Dabo, è arrivato a Firenze, accompagnato dal padre, attorno all'ora di pranzo e, come preannunciato nella giornata di ieri, si è sottoposto alle consuete visi...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 18:02

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