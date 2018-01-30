Dabo è a Firenze: "Fiorentina club storico, sono molto felice. Voglio scendere subito in campo"

Bryan Dabo, prelevato dal Saint-Etienne per 3 milioni di euro, è appena arrivato a Firenze. Il francese, atterrato all'aeroporto di Peretola assieme al padre, è stato accolto da un nutrito gruppo di c...

Bryan Dabo, prelevato dal Saint-Etienne per 3 milioni di euro, è appena arrivato a Firenze. Il francese, atterrato all'aeroporto di Peretola assieme al padre, è stato accolto da un nutrito gruppo di cronisti ai quali ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore della Fiorentina: "Sono molto felice di essere arrivato in un club storico come la Fiorentina. Ho parlato con alcuni compagni francesi (Eysseric e Veretout, ndr) e mi hanno parlato molto bene di questo ambiente. Adesso ho solo tanta voglia di iniziare, voglio lavorare sodo e scendere presto in campo. Forza viola!".