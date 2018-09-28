Nazionali, Milenkovic e Dabo convocati per i propri Paesi
Arrivano buone notizie per i ragazzi allenati da Stefano Pioli. Infatti, Dabo e Milenkovic saranno convocati nelle rispettive Nazionali, Burkina Faso e Serbia
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 15:34
Arrivano buone notizie per i ragazzi allenati da Stefano Pioli. Infatti, Dabo e Milenkovic saranno convocati nelle rispettive Nazionali, Burkina Faso e Serbia. Il primo affronterà il Botswana nella qualificazione per la Coppa d'Africa, il secondo giocherà contro il Montenegro degli ex Jovetic e Savic e Romania