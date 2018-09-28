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Nazionali, Milenkovic e Dabo convocati per i propri Paesi

Arrivano buone notizie per i ragazzi allenati da Stefano Pioli. Infatti, Dabo e Milenkovic saranno convocati nelle rispettive Nazionali, Burkina Faso e Serbia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 15:34
Nazionali, Milenkovic e Dabo convocati per i propri Paesi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Arrivano buone notizie per i ragazzi allenati da Stefano Pioli. Infatti, Dabo e Milenkovic saranno convocati nelle rispettive Nazionali, Burkina Faso e Serbia. Il primo affronterà il Botswana nella qualificazione per la Coppa d'Africa, il secondo giocherà contro il Montenegro degli ex Jovetic e Savic e Romania

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