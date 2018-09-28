Nazionali, Milenkovic e Dabo convocati per i propri Paesi

Arrivano buone notizie per i ragazzi allenati da Stefano Pioli. Infatti, Dabo e Milenkovic saranno convocati nelle rispettive Nazionali, Burkina Faso e Serbia

A cura di Redazione Labaroviola 28 settembre 2018 15:34

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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