Dabo, ecco la tua occasione: contro il Chievo da vice Badelj. Pioli gli affida le chiavi del centrocampo...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi scrive che Bryan Dabo, centrocampista francese della Fiorentina, con tutta probabilità sarà chiamato a sostituire Badelj squalificato contro il Chievo. L’acquis...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi scrive che Bryan Dabo, centrocampista francese della Fiorentina, con tutta probabilità sarà chiamato a sostituire Badelj squalificato contro il Chievo. L’acquisto di gennaio con l’Atalanta ha giocato i suoi primi minuti in Serie A ma non possono fare testo perché con l’espulsione di Milenkovic ha giocato da terzino. Lui ama il judo e il pianoforte, oltre al basket di cui parla in spogliatoio con Thereau. Pioli gli affiderà le chiavi del centrocampo, lui dovrà essere bravo a velocizzare il gioco.