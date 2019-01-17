Casa Mercato Viola, Rasmussen è della Fiorentina. Edimilson Fernandes...

di Lorenzo BigiottiIl presidente dell'Empoli Corsi ha confermato: "Ci sono possibilità di vedere Rasmussen in maglia viola? Sì, con Corvino abbiamo parlato anche di lui, ma noi gli abbiamo detto di ri...

di Lorenzo Bigiotti

Il presidente dell'Empoli Corsi ha confermato: "Ci sono possibilità di vedere Rasmussen in maglia viola? Sì, con Corvino abbiamo parlato anche di lui, ma noi gli abbiamo detto di rimandare tutto a giugno. Ha fatto poche presenze con noi ma è destinato a diventare un titolare". Parole dunque che sanno di conferma, come già avevamo anticipato negli scorsi giorni.

Nel frattempo dall'Inghilterra sono sicuri, Edimilson Fernandes non verrà riscattato e sarà rimandato via dai viola a fine della stagione attualmente in corso. Il Fulham dell'ex viola Ranieri sta studiando la possibilità di portare in Inghilterra Dabo, che se ne andrà dalla Fiorentina in caso di arrivo di un nuovo centrocampista. Nel frattempo sempre l'Empoli abbandona la pista Thereau, ritenuto troppo vecchio ed esoso di ingaggio e continua a studiare il prestito lungo di Dusan Vlahovic. Infine ancora da definire il prestito di Dragowski che potrebbe andare a Livorno. I toscani però hanno problemi a corrispondergli l'intero ingaggio, condizione invece posta dalla Fiorentina