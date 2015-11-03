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Notizie Edimilson Fernandes Fiorentina

Colpo di scena Edimilson Fernandes. Il Lione vuole soffiare lo svizzero alla Fiorentina

04 aprile 2019 23:02

Sportmediaset, la Fiorentina decide di riscattare Edimilson Fernandes. I dettagli

09 febbraio 2019 11:34

Come i tifosi hanno reso omaggio a Davide Astori al minuto 13 di Udinese-Fiorentina

03 febbraio 2019 20:28

Casa Mercato Viola, Rasmussen è della Fiorentina. Edimilson Fernandes...

17 gennaio 2019 22:56

Segna anche Cristiano Ronaldo dagli undici metri, decisivo il fallo di mano di Edimilson Fernandes

01 dicembre 2018 19:20

A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?

04 ottobre 2018 09:51

Edimilson su Instagram: "Felice di far parte di questo progetto. Adesso al lavoro per esser pronto domenica"

22 agosto 2018 10:30

Edimilson domani a Firenze per le visite: prestito oneroso a 1mln più diritto di riscatto a 9mln

11 agosto 2018 14:01

Tuttosport, in arrivo Edimilson: prestito oneroso e riscatto ad 8 milioni

11 agosto 2018 10:27

Corriere Dello Sport, contatti intensificati per Edimilson. Giocatore non convocato in premier, ci siamo

11 agosto 2018 10:16

Gazzetta, la Fiorentina blocca Edimilson. 1mln di prestito oneroso più diritto di riscatto

09 agosto 2018 08:25

Ecco chi è Edimilson Fernandes, il jolly di centrocampo per Pioli. Il futuro di della nazionale Svizzera

08 agosto 2018 23:48

Sky Sport, la Fiorentina prende Edimilson Fernandes dal West Ham in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni

08 agosto 2018 14:44

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