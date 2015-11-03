Notizie Edimilson Fernandes Fiorentina

Colpo di scena Edimilson Fernandes. Il Lione vuole soffiare lo svizzero alla Fiorentina
04 aprile 2019 23:02
Sportmediaset, la Fiorentina decide di riscattare Edimilson Fernandes. I dettagli
09 febbraio 2019 11:34
Come i tifosi hanno reso omaggio a Davide Astori al minuto 13 di Udinese-Fiorentina
03 febbraio 2019 20:28
Casa Mercato Viola, Rasmussen è della Fiorentina. Edimilson Fernandes...
17 gennaio 2019 22:56
Segna anche Cristiano Ronaldo dagli undici metri, decisivo il fallo di mano di Edimilson Fernandes
01 dicembre 2018 19:20
A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?
04 ottobre 2018 09:51
Edimilson su Instagram: "Felice di far parte di questo progetto. Adesso al lavoro per esser pronto domenica"
22 agosto 2018 10:30
Edimilson domani a Firenze per le visite: prestito oneroso a 1mln più diritto di riscatto a 9mln
11 agosto 2018 14:01
Tuttosport, in arrivo Edimilson: prestito oneroso e riscatto ad 8 milioni
11 agosto 2018 10:27
Corriere Dello Sport, contatti intensificati per Edimilson. Giocatore non convocato in premier, ci siamo
11 agosto 2018 10:16
Gazzetta, la Fiorentina blocca Edimilson. 1mln di prestito oneroso più diritto di riscatto
09 agosto 2018 08:25
Ecco chi è Edimilson Fernandes, il jolly di centrocampo per Pioli. Il futuro di della nazionale Svizzera
08 agosto 2018 23:48
Archivio