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Colpo di scena Edimilson Fernandes. Il Lione vuole soffiare lo svizzero alla Fiorentina

Edimilson Fernandes entra nelle grazie dell'Olympique Lione. Secondo quanto riferisce le10sport.com, il club francese ha infatti messo gli occhi sul centrocampista svizzero in prestito dal West Ham su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 23:02
Colpo di scena Edimilson Fernandes. Il Lione vuole soffiare lo svizzero alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
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Edimilson Fernandes entra nelle grazie dell'Olympique Lione. Secondo quanto riferisce le10sport.com, il club francese ha infatti messo gli occhi sul centrocampista svizzero in prestito dal West Ham su cui i viola hanno però un'opzione d'acquisto. Il Lione seguirà l'evoluzione della vicenda con grande attenzione, pronto a sfruttare un'eventuale occasione e cercando di convincere il giocatore

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