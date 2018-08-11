Corriere Dello Sport, contatti intensificati per Edimilson. Giocatore non convocato in premier, ci siamo
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, contatti intensificati per Edimilson Fernandes centrocampista del West Ham. Il giocatore è ad un passo dal vestire il viola e la trattativa dovrebb...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 10:16
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, contatti intensificati per Edimilson Fernandes centrocampista del West Ham. Il giocatore è ad un passo dal vestire il viola e la trattativa dovrebbe chiudersi nelle prossime ore. Il giocatore non è stato convocato per l’esordio in Premier League, attende solo la Fiorentina.