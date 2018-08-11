Tuttosport, in arrivo Edimilson: prestito oneroso e riscatto ad 8 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il centrocampista del West Ham Edimilson Fernandes, è in arrivo sulla base del prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni. Il giocatore...

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il centrocampista del West Ham Edimilson Fernandes, è in arrivo sulla base del prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni. Il giocatore non è stato convocato per l’esordio in Premier League ufficialmente per un piccolo problema fisico, in realtà è in partenza verso Firenze.