Gazzetta, la Fiorentina blocca Edimilson. 1mln di prestito oneroso più diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina avrebbe bloccato Edimilson Fernandes del West Ham. Centrocampista svizzero con origini portoghesi. Nella scorsa stagione, complice un...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina avrebbe bloccato Edimilson Fernandes del West Ham. Centrocampista svizzero con origini portoghesi. Nella scorsa stagione, complice un infortunio alla caviglia ha disputato 16 presenze ma il classe ‘96, è di sicuro un buon prospetto: la rosea lo definisce “mediano gigante” ma sarà una Fiorentina senza un regista ben definito. La formula: 1mln di prestito oneroso con diritto di riscatto a 8.5