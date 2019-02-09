Sportmediaset, la Fiorentina decide di riscattare Edimilson Fernandes. I dettagli
Il futuro di Edimilson Fernandes dovrebbe tingersi ancora di viola. Secondo le ultime indiscrezioni, il club gigliato avrebbe manifestato l'intenzione di riscattare il duttile centrocampista dal West...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 11:34
Il futuro di Edimilson Fernandes dovrebbe tingersi ancora di viola. Secondo le ultime indiscrezioni, il club gigliato avrebbe manifestato l'intenzione di riscattare il duttile centrocampista dal West Ham per una cifra di circa 9 milioni di euro.