Ecco chi è Edimilson Fernandes, il jolly di centrocampo per Pioli. Il futuro di della nazionale Svizzera

Edimilson Fernandes Ribeiro (1996) è un calciatore svizzero di origini portoghesi, centrocampista del West Ham Utd. Il ragazzo secondo Sky Sport arriverà alla Fiorentina, che sta imbastendo la trattat...

Edimilson Fernandes Ribeiro (1996) è un calciatore svizzero di origini portoghesi, centrocampista del West Ham Utd. Il ragazzo secondo Sky Sport arriverà alla Fiorentina, che sta imbastendo la trattativa pure per cedere Sanchez a titolo definitivo al club londinese.

Il centrocampista ricopre il ruolo di interno ma anche di esterno offensivo. È completo essendo dotato di ottima corsa, buon recupero palla, ma anche di un piede sufficientemente educato. Fisicamente è impetuoso visti i 190 cm ed i molti muscoli. Molto abile negli inserimenti, porta spesso a casa delle reti abbastanza importanti.

Cresciuto nelle giovanili del Sion, ha esordito nel campionato svizzero a soli 19 anni. Passato al West Ham per 6.5 milioni ha giocato 42 partite in Premier League. Nonostante la giovane età, quattro sono già le presenze con l'Under 21 svizzera e sopratutto tre quelle con la nazionale maggiore.

La Fiorentina se lo potrebbe assicurare per circ otto milioni tra un anno. Buon affare dunque se si considerano i vari fattori: da una giovane età che ha già portato però a diverse esperienze, al dinamismo tattico ed infine alla completezza. Solo il tempo dirà se Corvino avrà avuto ragione, ma le premesse per fare bene Edimilson le ha tutte.