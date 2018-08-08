Sky Sport, la Fiorentina prende Edimilson Fernandes dal West Ham in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni
Edimilson Fernandes in arrivo alla Fiorentina. Come riporta Sky, trattativa col West Ham a un passo dalla chiusura sulla base di un prestito oneroso (900mila euro) con diritto di riscatto (fissato a o...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 14:44
Edimilson Fernandes in arrivo alla Fiorentina. Come riporta Sky, trattativa col West Ham a un passo dalla chiusura sulla base di un prestito oneroso (900mila euro) con diritto di riscatto (fissato a otto milioni di euro). Classe '96, si tratta di un centrocampista centrale svizzero di origini capoverdiane.
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