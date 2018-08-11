Edimilson domani a Firenze per le visite: prestito oneroso a 1mln più diritto di riscatto a 9mln
Tutto confermato, la Fiorentina si prepara ad accogliere un altro nuovo acquisto: Edimilson Fernandesarriverà a Firenze nella giornata di domani, svolgerà le visite mediche di rito per poi diventare u...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 14:01
Tutto confermato, la Fiorentina si prepara ad accogliere un altro nuovo acquisto: Edimilson Fernandesarriverà a Firenze nella giornata di domani, svolgerà le visite mediche di rito per poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore viola. La trattativa per il centrocampista classe '96 è stata portata a termine con la formula del prestito con diritto di riscatto: il prestito costerà circa un milione, il riscatto è fissato sui 9.
fonte: GianlucaDiMarzio.com