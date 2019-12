di Lisa Grelloni

Corvino e la vecchia proprietà della Fiorentina hanno lasciato in eredità a quella attuale diversi calciatori che dovranno essere piazzati finora in stagione inutilizzati o utilizzati per pochissimi minuti, il ds Pradè sta cercando di piazzarli già nel mercato di gennaio. Per Bryan Dabo sono diversi i club che si stanno mobilitando per averlo, in questa prima parte di stagione il centrocampista è stato fuori rosa. Su di lui ci sono diversi club francesi come il Tolosa ed il Dijon, in Belgio il Gent, in Turchia il Trabzonsport ed in Italia la Spal, i viola l’hanno proposto anche al Lecce. Un altro calciatore che potrebbe partire visto che non è stato preso in considerazione da Montella è Aleksa Terzic, il terzino serbo che sta occupando il posto extracomunitario della Fiorentina è nel mirino dell’Atalanta che sta cercando rinforzi per ampliare la sua rosa visto che ha passato il turno di Champions League. Nella scorsa sessione di mercato i viola non sono riusciti a trovare una nuova sistemazione neanche a Valentin Eysseric. Il francese ex Nizza potrebbe far ritorno in patria. Sebastian Cristoforo invece in questa stagione ha scalato le gerarchie divenendo così una delle prime riserve per il centrocampo viola anche lui potrebbe far ritorno in patria al Penarol per giocare con maggiore continuità. L’estate scorsa la Fiorentina ha proposto a Cyril Thereau la rescissione consensuale visto il pesante ingaggio che percepisce (circa 700.000€ a stagione) ma lui vorrebbe restare in viola fino alla scadenza del contratto. L’attaccante francese ex Chievo potrebbe accasarsi a gennaio in una squadra di Serie B, Salernitana o Empoli.