Due posti liberi a centrocampo, tre uomini a contendersela. Veretout sicuro, e può esserci una sorpresa...

La Repubblica scrive un'analisi del centrocampo della Fiorentina in vista della gara contro la Lazio. Fatta eccezione per Veretout, unico sicuro del posto da titolare, in gioco ci sono Gerson, Edimils...

La Repubblica scrive un'analisi del centrocampo della Fiorentina in vista della gara contro la Lazio. Fatta eccezione per Veretout, unico sicuro del posto da titolare, in gioco ci sono Gerson, Edimilson Fernandes, Bryan Dabo e Benassi, che però al 90% non ci sarà a causa di un infortunio. Gerson potrebbe giocare accanto a Edimilson, anche se contro la Lazio potrebbe servire un altro giocatore più "di contenimento". Ecco allora Che Pioli potrebbe dare una possibilità a Dabo, unico mediano "puro" attualmente alla Fiorentina. Gerson, Veretout e Dabo, potrebbe essere questa la linea di centrocampo anti-Lazio.