Dabo rivela: "La sera prima di morire avevamo chiesto ad Astori a chi dare i soldi in caso di morte"

Retroscena da brividi quello raccontato da Dabo che ha raccontato l'ultima notte passata con Davide Astori

Nel corso di una diretta Instagram l'ex centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo ha parlato anche di Davide Astori, suo compagno di squadra in viola, questo il suo ricordo la notte del 3 marzo a Udine: "La sera prima che Astori morisse in 4-5 eravamo in stanza a parlare: 'A chi daresti i tuoi soldi se domani non ci fossi più?' e ognuno diceva la sua. E' assurdo che lui sia morto proprio un paio di ore dopo questa chiacchierata" conclude Dabo.

ALLEGRI PARLA DI VLAHOVIC IN CONFERENZA

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