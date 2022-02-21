Allegri: "Vlahovic non ha mai avuto pressioni, non si era mai trovato una pagina di giornale cosi"

Massimiliano Allegri non è la prima volta che sminuisce il nuovo colpo della Juventus Dusan Vlahovic, anche oggi in conferenza

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato di Dusan Vlahovic alla vigilia della partita di Champions League, queste le sue parole sull'ex giocatore della Fiorentina:

"Sono arrivati giocatori importanti ma Vlahovic domani debutta in Champions, non può avere tutte le responsabilità. Io dovrò proteggere Vlahovic, i giocatori più giovani o con meno esperienza. Quando avrà giocato 60/70 partite in Champions sarà un giocatore diverso, ma non è una questione tecnica ma di pressioni. L'altro giorno si è ritrovato una prima pagina del Corriere dello Sport dove si diceva che non aveva fatto gol ed era la prima volta che capitava. Bisogna fare un passetto alla volta con i giocatori e con la squadra. L'anno prossimo siamo d'accordo che la Juve avrà più possibilità di vincere il campionato, ma non posiamo fare tutto e subito. Stiamo facendo un percorso ottimo. Poi ovvio che noi giochiamo per vincere la Champions, l'ambizione c'è. E in Coppa Italia e in campionato è uguale, bisogna essere più equilibrati. Capisco che il vostro lavoro è dare un giudizio, poi dopo tre giorni scrivete l'opposto perché magari la squadra vince. Però, io sono l'allenatore e devo dare equilibrio e stabilità che è la cosa che porta in fondo".

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