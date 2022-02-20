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Berardi conferma: "Non nascondo l'ambizione di giocare in una squadra che fa grandi partite"

Domenico Berardi è stato il grande obiettivo della Fiorentina nel mercato estivo, poi saltato per le alte richieste del Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 20:56
Berardi conferma: "Non nascondo l'ambizione di giocare in una squadra che fa grandi partite" -
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Berardi conferma: "Non nascondo l'ambizione di giocare in una squadra che fa grandi partite"

Dopo la vittoria del suo Sassuolo contro l'Inter Domenico Berardi ha parlato a Dazn, interpellato sul suo futuro, ha detto: "Non nascondo l'ambizione di giocare in una grande squadra che gioca in grandi stati grandi partite, sono cresciuto tanto in questi anni, ma passa tutto da Sassuolo, non devo mollare mai perchè posso migliorare sotto tanti altri aspetti" conclude Berardi.

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