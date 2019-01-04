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Pioli non vede più Dabo, andrà via in caso di arrivo di un centrocampista. Il suo sostituto...

Secondo quanto riporta la Repubblica questa mattina, la Fiorentina è interessanta anche a Erick Pulgar, centrale del Bologna. Qui potrebbe entrare in gioco il nome di Dabo, mediano che Pioli non vede...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2019 14:12
Pioli non vede più Dabo, andrà via in caso di arrivo di un centrocampista. Il suo sostituto... -
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Secondo quanto riporta la Repubblica questa mattina, la Fiorentina è interessanta anche a Erick Pulgar, centrale del Bologna. Qui potrebbe entrare in gioco il nome di Dabo, mediano che Pioli non vede quasi più e che a Firenze sembra aver chiuso una parentesi della propria carriera. Se arrivasse il centrocampista, comunque, Dabo se ne andrà. Il mercato, anche in Francia, non gli manca.

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