Dabo, l'uomo della provvidenza. Il gol decisivo e l'urlo "alla Tardelli"...

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla partita di Bryan Dabo, mettendone in evidenza il primo gol in viola, l’urlo alla Tardelli, il fisico bestiale, le pacche dei compagni e l’abbraccio con Pioli....

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla partita di Bryan Dabo, mettendone in evidenza il primo gol in viola, l’urlo alla Tardelli, il fisico bestiale, le pacche dei compagni e l’abbraccio con Pioli. Il centrocampista francese non dimenticherà mai il pomeriggio di Marassi. Bryan Dabo è arrivato a Firenze in punta di piedi, ma il gruppo dei giocatori francesi dello spogliatoio viola e la pazienza dell’allenatore gli hanno dato una marcia in più.

L’infortunio di Badelj lo ha lanciato improvvisamente da titolare e lui ha risposto molto bene. Forse non ha una tecnica sopraffina, ma è comunque un giocatore che fa molto comodo in più situazioni. Contro il Genoa ha spaccato la partita, con un paio di cross, un palo clamoroso e il gol del 2-3 festeggiato sotto i tifosi viola.