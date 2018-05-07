Intreccio Europa League: ecco cosa dice il regolamento per la qualificazione della Fiorentina
Tiene banco anche il vario scervellamento che ogni tifoso viola sta facendo per calcolare o meno la presenza della Fiorentina alla prossima edizione dell'Europa League. Cerchiamo dunque di fare chiare...
Tiene banco anche il vario scervellamento che ogni tifoso viola sta facendo per calcolare o meno la presenza della Fiorentina alla prossima edizione dell'Europa League. Cerchiamo dunque di fare chiarezza con un semplice schema sperando possa essere d'aiuto per tutti:
LA FIORENTINA AI GIRONI DI EUROPA LEAGUE SE: arriva 5°, arriva 6° ed il Milan NON vince la Coppa Italia.
LA FIORENTINA AL SECONDO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE SE: arriva 6°, arriva 7° e la Juventus vince la Coppa Italia, arriva 7° ed il Milan vincitore in Coppa Italia arriva tra i primi 6.
Ricordiamo di seguito anche il calendario per le ultime due gare valevoli per i piazzamenti in Europa League:
37esima giornata di Serie A:
FIORENTINA - Cagliari (Domenica 13/05 ore 15.00)
Atalanta - Milan (Domenica 13/05 ore 18.00)
38esima giornata di Serie A:
Milan - FIORENTINA (Domenica 20/05 ore 20.45)
Cagliari - Atalanta (Domenica 20/05 ore 20.45)
Gabriele Caldieron