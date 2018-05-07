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Intreccio Europa League: ecco cosa dice il regolamento per la qualificazione della Fiorentina

Tiene banco anche il vario scervellamento che ogni tifoso viola sta facendo per calcolare o meno la presenza della Fiorentina alla prossima edizione dell'Europa League. Cerchiamo dunque di fare chiare...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
07 maggio 2018 09:20
Intreccio Europa League: ecco cosa dice il regolamento per la qualificazione della Fiorentina -
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Gabriele Caldieron
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Tiene banco anche il vario scervellamento che ogni tifoso viola sta facendo per calcolare o meno la presenza della Fiorentina alla prossima edizione dell'Europa League. Cerchiamo dunque di fare chiarezza con un semplice schema sperando possa essere d'aiuto per tutti:

LA FIORENTINA AI GIRONI DI EUROPA LEAGUE SE: arriva 5°, arriva 6° ed il Milan NON vince la Coppa Italia.

LA FIORENTINA AL SECONDO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE SE: arriva 6°, arriva 7° e la Juventus vince la Coppa Italia, arriva 7° ed il Milan vincitore in Coppa Italia arriva tra i primi 6.

Ricordiamo di seguito anche il calendario per le ultime due gare valevoli per i piazzamenti in Europa League:

37esima giornata di Serie A:

FIORENTINA - Cagliari (Domenica 13/05 ore 15.00)

Atalanta - Milan (Domenica 13/05 ore 18.00)

38esima giornata di Serie A:

Milan - FIORENTINA (Domenica 20/05 ore 20.45)

Cagliari - Atalanta (Domenica 20/05 ore 20.45)

Gabriele Caldieron

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