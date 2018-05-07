La Moviola di Genoa-Fiorentina, Manganiello perfetto: rosso inevitabile per Pandev, i gol...
GAZZETTA DELLO SPORT – Ok il primo gol della Fiorentina: Simeone, autore dell’assist per Benassi, parte in linea con Biraschi sul lancio di Veretout. Nella ripresa entrata durissima (a piedi uniti) di...
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2018 10:00
GAZZETTA DELLO SPORT – Ok il primo gol della Fiorentina: Simeone, autore dell’assist per Benassi, parte in linea con Biraschi sul lancio di Veretout. Nella ripresa entrata durissima (a piedi uniti) di Pandev su Bruno Gaspar: rosso giustissimo. Nel finale espulso dalla panchina Zukanovic per le proteste dopo il giallo (ok) dato a Chiesa (spallata a Lapadula).