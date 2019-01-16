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La Nazione, dopo Fabregas il Monaco ci prova per Dabo in prestito

Il centrocampista dalla Fiorentina Bryan Dabo, è finito nel mirino del Monaco che dopo aver acquistato nello stesso reparto Cesc Fabregas, proverà a prendere in presito già a gennaio il centrocampista...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 22:38
La Nazione, dopo Fabregas il Monaco ci prova per Dabo in prestito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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Il centrocampista dalla Fiorentina Bryan Dabo, è finito nel mirino del Monaco che dopo aver acquistato nello stesso reparto Cesc Fabregas, proverà a prendere in presito già a gennaio il centrocampista viola. A riportarlo è La Nazione.

Fonte: Calciomercato.com

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