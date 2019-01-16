La Nazione, dopo Fabregas il Monaco ci prova per Dabo in prestito
Il centrocampista dalla Fiorentina Bryan Dabo, è finito nel mirino del Monaco che dopo aver acquistato nello stesso reparto Cesc Fabregas, proverà a prendere in presito già a gennaio il centrocampista...
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 22:38
Il centrocampista dalla Fiorentina Bryan Dabo, è finito nel mirino del Monaco che dopo aver acquistato nello stesso reparto Cesc Fabregas, proverà a prendere in presito già a gennaio il centrocampista viola. A riportarlo è La Nazione.
Fonte: Calciomercato.com