Indiscrezione Labaroviola: Dabo lascia casa a... Boateng. Vicinissimo il passaggio del francese in Ligue 1. Il ghanese andrà a stare...

Di Gabriele Caldieron Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo, starebbe già lasciando la sua abitazione di Lungarno del Tempio, a due passi dal no...

Di Gabriele Caldieron

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo, starebbe già lasciando la sua abitazione di Lungarno del Tempio, a due passi dal noto Hotel Mediterraneo. Il giocatore non convocato per il ritiro di Montecatini, è prossimo a cambiare squadra. Per lui il Nantes sembra la squadra in vantaggio e nelle prossime ore sicuramente seguiranno sviluppi. Kevin Prince Boateng dovrebbe rilevare l'abitazione sita all'ultimo piano, un vero e proprio passaggio di consegne. Il mercato della Fiorentina entra dunque ancor più nel vivo, sia in entrata... Che in uscita, case comprese.